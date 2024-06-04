İspanya'da Çocukların İnternet Kullanımı Denetlenecek - Son Dakika
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İspanya'da Çocukların İnternet Kullanımı Denetlenecek

İspanya\'da Çocukların İnternet Kullanımı Denetlenecek

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, çocukların dijital internet ortamında korunmasına ve ebeveynler tarafından zorunlu denetim yapılmasına yönelik yeni bir uygulama başlatma kararı aldı. Yasa tasarısı ile çocukların internet kullanımında yaş doğrulama sistemleri hayata geçirilecek, suç işleyenlere cezai yaptırımlar getirilecek ve sosyal medya hesap açma yaşı yükseltilecek. Ayrıca pediatri uzmanları görevlendirilerek çocukların bağımlılık ve risk durumları tespit edilecek, ilkokullarda dijital güvenlik ve dijital vatandaşlık eğitimi dersleri verilecek.

04.06.2024 20:55
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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, çocukların dijital internet ortamında korunmasına ve ebeveynler tarafından zorunlu denetim yapılmasına yönelik yeni bir uygulama başlatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek Meclis'e sunulan yasa tasarısı gereği, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon gibi internete açık dijital cihazların çocuklar tarafından kullanımında "etkili ve zorunlu" yaş doğrulama sistemlerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Ulusal çapta uygulanacak ve çocuklarının internet kullanımında ebeveynlere denetim zorunluluğu getirecek tasarıda, dijital ortamlarda reşit olmayanlara karşı suç işleyenler için internet erişiminin yasaklanması ya da yapay zekayla cinsel veya aşağılayıcı içerikli sahte görüntüler veya seslerin oluşturulup yayılmasına cezai yaptırım getirilmesi öne çıkan başlıklar olarak dikkati çekiyor.

Gençlik ve Çocuk Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı yasa tasarısında, sosyal medyada sahte hesap açılması durumunda verilen mevcut cezaların ağırlaştırılması, sosyal ağlara erişimde kişisel verilerin işlenmesine rıza verme yaşının da 14'ten 16'ya yükseltilmesi gibi yasal reformlar da bulunuyor.

İnternetin sorumlu kullanımını hedefleyen hükümet, çocukların internetteki bağımlılıklarını ve bununla bağlantılı risk durumlarını tespit etmek için pediatri uzmanlarının görevlendirilmesini, ayrıca ilkokullarda dijital güvenlik ve dijital vatandaşlık eğitimi derslerinin müfredata dahil edilmesini planlıyor.

Yasa tasarısıyla ilgili hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego "İnternette, orman kanunu geçerli olamaz.", Adalet Bakanı Felix Bolanos da "Ülkemizde gençlerin ve çocukların refahı, güvenliği ve oyun sağlığı, ailelerimizin huzuru tehlikede. Bu yüzden yasal bir düzenleme gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'da çocukların internet kullanımının denetlenip kısıtlanmasına yönelik tartışmalar son bir yıldır büyük oranda artmıştı.

İspanyol Veri koruma Ajansı (AEPD) tarafından geçtiğimiz aylarda sunulan bir raporda çocukların pornografik içeriklere erişme yaşının 12'nin altına kadar indiğine işaret edilmişti.

İspanya'da uzmanlar çocuklarda cep telefonu kullanımının uykusuzluk, stres ve hatta depresyon gibi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Çocukların İnternet Kullanımı Denetlenecek - Son Dakika

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