İspanya'da Turizm Protestoları Devam Ediyor

İspanya'nın Barselona, San Sebastian ve Granada kentlerinde sokaklara dökülen İspanyollar, pahalılığa, yaşam kalitesinin düşmesine ve çevre sorunlarına neden olduğu gerekçesiyle mevcut turizm modelini protesto etti.

İspanya'da kitlesel turizme karşı son yıllarda giderek artan gösteriler bu hafta sonu da devam etti.

Ülkenin en turistik kentlerinden biri olan Barselona'da kent merkezinde yapılan gösteride, " Ekmek, gelecek, başımızı sokacağımız ev", "Turizm bizden çalıyor", "Bir turist daha fazla, bir komşu daha az" sloganları atıldı.

Katalonya'da sol görüşlü bazı küçük siyasi partilerin de destek verdiği eylemde, hükümetin finans onayı verdiği Barselona'daki El Prat Havalimanı'nı genişletme projesine de tepki gösterildi.

Polis, göstericilerin kentin önemli turistik değerlerinden Sagrada Familia Bazilikasına (Kutsal Aile) yürümelerine izin vermedi.

Bask bölgesinin San Sebastian kentinde de 48 dernek ve örgütün çağrısıyla yürüyüş yapan kalabalık, "Kontrolsüz turizm istemiyoruz." çağrısında bulundu.

Turizmin şehirlerde ekonomik eşitsizliğe, konut sorununa ve kalitesiz yaşama neden olduğunu savunan, eyleme katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "Yıllardır bu sorunla uğraşıyoruz. Bu yüzden turizmin azaltılmasını ve turizm sektörünü değil, şehrin sakinlerini merkeze alan bir modele geçiş için uygun önlemlerin en kısa sürede uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan İspanya'da en çok ziyaretçi çeken El Hamra Sarayı'na ev sahipliği yapan Granada kentinde yapılan gösteride benzer talepler getirilerek, "Biz turizm sektörüne karşı değiliz ama mahalle sakinlerini dışarı atan, günlük hayatı zorlaştıran modele, fırsatçı fonların mahalleleri satın alarak fiyatları arttırıp mahalleyi yaşanamaz hale getirmesini teşvik eden yönetime karşıyız." açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 93,8 milyon turistin ziyaret ettiği İspanya'da bu yıl 100 milyona yakın turist bekleniyor.

İngiliz, Fransız ve Alman turistlerin yoğunlukta olduğu İspanya'da iki yıl önce Kanarya Adaları'nda başlayan turizm karşıtı gösteriler giderek yayılarak, Balear Adaları, Katalonya, Madrid, Bask gibi diğer bölgelere de sıçramıştı.