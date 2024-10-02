İspanya'dan Guterres'e Destek

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasaklamasını "tamamen reddettiklerini" açıkladı.

Albares, La Sexta televizyonuna yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Guterres iyi bir dosttur. İspanya'nın dostudur ve her şeyden önce barışın dostudur. Bu iftiraları ve bu yasağı tamamen reddediyoruz ve elbette BM Genel Sekreteri'ni destekliyoruz." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek İsrail'e girişini yasakladığını duyurmuştu.