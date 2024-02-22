İspanya Savunma Bakanı: Rus pilotun İspanya\'da olduğundan haberdar değildik

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, 13 Şubat'ta Alicante kentinde öldürülen Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un İspanya'da olduğundan haberdar olmadıklarını söyledi.
Robles, Kuzminov ile ilgili İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Serbestçe geldi ve hükümetin elinde bu kişinin İspanya'da olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu." şeklinde konuştu.
Diğer yandan El Pais gazetesi, İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, "Kuzminov'un öldürülmesinin arkasında Rusya'nın parmağının olduğuna dair hiçbir şüphe olmadığını" iddia etti.
Haberde, CNI yetkililerinin, İspanya'nın güneyindeki Alicante kentinde bir süredir yaşayan Kuzminov'un Moskova tarafından gönderilen nişancılar tarafından öldürüldüğüne kesin ikna olduğu yazıldı.
Söz konusu olayla ilgili soruşturmanın halen devam ettiği, Kuzminov'un öldürülmesinin arkasında Rus gizli servisinin olduğunun kanıtlanması halinde İspanya Dışişleri Bakanlığının "güçlü yanıt vereceği" ileri sürüldü.
Rus pilotun öldürülmesi
Kuzminov, 13 Şubat'ta Alicante'ye bağlı Villajoyosa adlı yerleşim yerindeki bir sitede bulunan evin garajının önünde silahlı saldırıya uğradıktan sonra olay yerine hayatını kaybetmişti.
Görgü tanıkları, Kuzminov'ın vücuduna yarım düzine mermi boşaltan saldırganların daha sonra arabayla cesedin üzerinden geçerek kaçtıklarını söylemişti.
Soruşturmayı yürüten jandarma, cesedin üzerinde, 33 yaşında bir Ukrayna vatandaşına ait kimlik çıktığını, daha sonra yapılan araştırmalarda ise öldürülen kişinin Rus pilot Kuzminov olduğunun anlaşıldığını açıklamıştı.
Ukrayna ile savaşın başlamasından önce askerliği bırakmaya çalıştığı ve sonrasında da savaşa gitmek istemediği söylenen Rus pilot Kuzminov, 9 Ağustos 2023'te kullandığı Mi-8 tipi helikopter ile Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın doğusundaki bir asker üsse iniş yapmıştı.
Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi ile anlaşarak Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun görüntüleri o dönemde paylaşılmış ve Kuzminov, savaş suçlusu olmayı reddettiği için Ukrayna'ya kaçtığını söyleyerek, diğer Rus pilotlara da kendisinin izinden gitmeleri çağrısında bulunmuştu.
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