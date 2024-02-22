İspanya Savunma Bakanı: Rus pilotun İspanya'da olduğundan haberdar değildik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya Savunma Bakanı: Rus pilotun İspanya'da olduğundan haberdar değildik

İspanya Savunma Bakanı: Rus pilotun İspanya\'da olduğundan haberdar değildik

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Alicante'de öldürülen Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un İspanya'da olduğundan haberdar olmadıklarını açıkladı. İspanyol basınına konuşan Robles, hükümetin elinde Kuzminov'un İspanya'da olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti. Ancak İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi kaynaklarına göre, Kuzminov'un öldürülmesinin arkasında Rusya'nın parmağı olduğu konusunda şüphe yok. Soruşturma devam ediyor ve Rus gizli servisinin rolü kanıtlanırsa İspanya Dışişleri Bakanlığı güçlü bir yanıt vereceği belirtiliyor.

22.02.2024 18:11  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, 13 Şubat'ta Alicante kentinde öldürülen Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un İspanya'da olduğundan haberdar olmadıklarını söyledi.

Robles, Kuzminov ile ilgili İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Serbestçe geldi ve hükümetin elinde bu kişinin İspanya'da olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu." şeklinde konuştu.

Diğer yandan El Pais gazetesi, İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, "Kuzminov'un öldürülmesinin arkasında Rusya'nın parmağının olduğuna dair hiçbir şüphe olmadığını" iddia etti.

Haberde, CNI yetkililerinin, İspanya'nın güneyindeki Alicante kentinde bir süredir yaşayan Kuzminov'un Moskova tarafından gönderilen nişancılar tarafından öldürüldüğüne kesin ikna olduğu yazıldı.

Söz konusu olayla ilgili soruşturmanın halen devam ettiği, Kuzminov'un öldürülmesinin arkasında Rus gizli servisinin olduğunun kanıtlanması halinde İspanya Dışişleri Bakanlığının "güçlü yanıt vereceği" ileri sürüldü.

Rus pilotun öldürülmesi

Kuzminov, 13 Şubat'ta Alicante'ye bağlı Villajoyosa adlı yerleşim yerindeki bir sitede bulunan evin garajının önünde silahlı saldırıya uğradıktan sonra olay yerine hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, Kuzminov'ın vücuduna yarım düzine mermi boşaltan saldırganların daha sonra arabayla cesedin üzerinden geçerek kaçtıklarını söylemişti.

Soruşturmayı yürüten jandarma, cesedin üzerinde, 33 yaşında bir Ukrayna vatandaşına ait kimlik çıktığını, daha sonra yapılan araştırmalarda ise öldürülen kişinin Rus pilot Kuzminov olduğunun anlaşıldığını açıklamıştı.

Ukrayna ile savaşın başlamasından önce askerliği bırakmaya çalıştığı ve sonrasında da savaşa gitmek istemediği söylenen Rus pilot Kuzminov, 9 Ağustos 2023'te kullandığı Mi-8 tipi helikopter ile Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın doğusundaki bir asker üsse iniş yapmıştı.

Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi ile anlaşarak Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun görüntüleri o dönemde paylaşılmış ve Kuzminov, savaş suçlusu olmayı reddettiği için Ukrayna'ya kaçtığını söyleyerek, diğer Rus pilotlara da kendisinin izinden gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İspanya, Pilot, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Savunma Bakanı: Rus pilotun İspanya'da olduğundan haberdar değildik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 03:49:19. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya Savunma Bakanı: Rus pilotun İspanya'da olduğundan haberdar değildik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement