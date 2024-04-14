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İspanya ve Portekiz, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın gerçekleştirdiği saldırının boyutunun teyit edildiği uzun ve endişeli bir gecenin ardından İspanya hükümeti, masum insanların güvenliğini ve refahını tehdit eden her türlü şiddeti kınamıştır ve her zaman olduğu gibi bunu da kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun tüm liderlerinin tepkisinin sorumluluk ve itidal çağrısını gerektirdiğini vurgulayan Sanchez, "Tarihten ders almalı ve çatışmaları diplomatik yollarla çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Ne pahasına olursa olsun, şiddeti daha fazla tırmandırmaktan kaçınmalıyız." görüşünü paylaştı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X hesabından, bu tip saldırıların bölgesel gerilimin tırmanmasına yönelik çok ciddi bir adım teşkil ettiğini belirterek, saldırıyı kınadı.

Bölgesel istikrar ve barış için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Albares, tüm İspanyol büyükelçilerin aktif çalışmalarını sürdürdüklerini, bölge ülkelerindeki İspanya vatandaşlarının iyi durumda olduklarını kaydetti.

Portekiz

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını "şiddetle kınadığını" açıkladı.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da Ulusal Savunma Yüksek Konseyini acilen toplantıya çağırarak, gerek duyulması halinde bölge ülkelerindeki Portekiz vatandaşlarının tahliyesi için tüm hazırlıkların yapıldığını duyurdu.