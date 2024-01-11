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İspanya'ya 2023'te Rekor Sayıda Sığınma Talebi - Son Dakika
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İspanya'ya 2023'te Rekor Sayıda Sığınma Talebi

İspanya İçişleri Bakanlığına bağlı Mülteci ve Sığınma Ofisi, 2023 yılında ülkeye 163 bin 218 sığınma talebi yapıldığını açıkladı. Bu, ofisin kurulduğu 1992 yılından bu yana en yüksek sayıda başvuru oldu. Taleplerin çoğunluğunu Venezuela, Kolombiya ve Peru vatandaşları oluşturdu.

İspanya\'ya 2023\'te Rekor Sayıda Sığınma Talebi
11.01.2024 - 16:30,
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İspanya İçişleri Bakanlığına bağlı Mülteci ve Sığınma Ofisi, ülkeye 2023 yılında 163 bin 218 ile rekor sayıda sığınma talebi yapıldığını duyurdu.

Mülteci ve Sığınma Ofisinden basına verilen bilgilere göre, ofis kurulduğu 1992 yılından bu yana en yüksek sayıda siyasi sığınma başvurusunu 2023 yılında aldı.

Verilere göre, 2022'ye kıyasla geçen yıl siyasi sığınma taleplerinde yüzde 37'lik bir artış kaydedilerek İspanya'ya 163 bin 218 başvuru yapıldı.

Siyasi sığınma taleplerinde Venezuela, Kolombiya ve Peru vatandaşlarından gelen, sırasıyla 60 bin 534, 53 bin 564 ve 14 bin 306 başvuru, tüm başvuruların yüzde 78,6'sını oluşturdu.

Diğer yandan 2023'te mülteci statüsü verilenlerin sayısı 7 bin 521 olurken, bunların çoğunluğunun Afgan, Suriyeli, Nikaragualı, Kolombiyalı ve Honduraslılar teşkil etti.

Mülteci ve Sığınma Ofisi ayrıca Rusya ile savaştan kaçan Ukraynalılardan 33 bin 928'ine 2023'te "geçici koruma statüsü" verildiği, İspanya'da mevcut durumda bu haktan yararlanan Ukraynalıların sayısının yaklaşık 195 bine çıktığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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Kolombiya, Venezuela, İspanya, Suriye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'ya 2023'te Rekor Sayıda Sığınma Talebi - Son Dakika
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