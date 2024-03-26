Isparta Belediye Başkan Adayı Süleyman Yalvaç, Paramotorla Seçim Kampanyası Yürütüyor - Son Dakika
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Isparta Belediye Başkan Adayı Süleyman Yalvaç, Paramotorla Seçim Kampanyası Yürütüyor

Isparta Belediye Başkan Adayı Süleyman Yalvaç, Paramotorla Seçim Kampanyası Yürütüyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde belediye başkan adayı olan Süleyman Yalvaç, paramotorlu yamaç paraşütü ile seçim çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda ve Türkiye'de aldığı uçuş eğitimleri ile paramotorlu yamaç paraşütü sporcusu olan Yalvaç, doğaya zarar vermeden ve gürültü kirliliği yaratmadan seçmenlerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Başkan seçilmesi durumunda motorlu paraşütle uçuş sporunu yaygınlaştırmayı hedefleyen Yalvaç, diğer adaylara başarılar diledi.

26.03.2024 13:44
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde belediye başkan adayı olan Süleyman Yalvaç, seçim çalışmalarını paramotorlu yamaç paraşütü ile yürütüyor.

Hollanda ve Türkiye'de aldığı uçuş eğitimleri ile paramotorlu yamaç paraşütü sporcusu olan 68 yaşındaki Yalvaç, bu tutkusunu seçim propagandasında da kullanıyor.

Zafer Partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Isparta'nın Yalvaç ilçesinden belediye başkan adayı gösterdiği Yalvaç, paramotorla yaptığı uçuşlarla seçmenlerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Süleyman Yalvaç, AA muhabirine, amacının doğaya zarar vermeden, insanları rahatsız etmeden, gürültü kirliliği yaratmadan seçim kampanyası yapmak olduğunu ve yönteminin halk tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Yalvaç, başkan seçilmesi durumunda motorlu paraşütle uçuş sporunu yaygınlaştırmayı da hedeflediğini kaydetti.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Yalvaç, diğer adaylara başarılar diledi.

Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Isparta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta Belediye Başkan Adayı Süleyman Yalvaç, Paramotorla Seçim Kampanyası Yürütüyor - Son Dakika

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