Isparta\'da 67 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Isparta'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 67 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgilere göre, Davraz Mahallesi'ndeki 264 sitesinde yaşayan Masume Demirbilek'ten haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Demirbilek'in cesedi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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