Isparta\'da askeri helikopter düştü: 5 şehit, 1 yaralı (5)

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ŞEHİTLERDEN BİRİ TUĞGENERAL

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu'daki helikopter kazasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 2 teğmen ve 2 başçavuşun şehit olduğunu, 1 teğmenin ise ağır yaralandığını açıkladı. Başkan Başdeğirmen, ağır yaralı teğmenin hastanede tedaviye alındığını kaydetti.