Isparta\'da askeri helikopter düştü: 6 şehit (6)

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ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, taziye mesajından, "Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür. Ciğerimizi yakan kazada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabrıcemil niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.