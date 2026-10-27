Isparta'da devrilen otobüste dinlenme kabinindeki yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da devrilen otobüste dinlenme kabinindeki yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı

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Isparta\'da devrilen otobüste dinlenme kabinindeki yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı
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Isparta'dan Antalya istikametine giden yolcu otobüsü, Dereboğazı Tüneller mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför hayatını kaybetti; 6 yolcu ile diğer şoför ve muavin olmak üzere 8 kişi yaralandı.

YEDEK ŞOFÖR DİNLENME KABİNİNDE ÖLDÜ, 8 YARALI

Isparta'dan Antalya istikametine ilerleyen otobüsün Dereboğazı Tüneller mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesiyle yaşanan kazada, dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 yolcu ile diğer şoför ve muavin, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. İstanbul- Antalya seferi yapan 26 UA 030 plakalı Buzlu turizme ait yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndan 4 yolcu aldıktan sonra güzergahında devam ettiği öğrenildi. İtfaiye, AFAD, UMKE, karayolları ve sağlık ekibinin kaza yerindeki çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Sadun KILIÇ/ISPARTA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Isparta'da devrilen otobüste dinlenme kabinindeki yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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