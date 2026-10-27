Isparta\'da devrilen otobüste dinlenme kabinindeki yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı

Isparta'da devrilen otobüste dinlenme kabinindeki yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'dan Antalya istikametine giden yolcu otobüsü, Dereboğazı Tüneller mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför hayatını kaybetti; 6 yolcu ile diğer şoför ve muavin olmak üzere 8 kişi yaralandı.
YEDEK ŞOFÖR DİNLENME KABİNİNDE ÖLDÜ, 8 YARALI
Isparta'dan Antalya istikametine ilerleyen otobüsün Dereboğazı Tüneller mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesiyle yaşanan kazada, dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 yolcu ile diğer şoför ve muavin, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. İstanbul- Antalya seferi yapan 26 UA 030 plakalı Buzlu turizme ait yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndan 4 yolcu aldıktan sonra güzergahında devam ettiği öğrenildi. İtfaiye, AFAD, UMKE, karayolları ve sağlık ekibinin kaza yerindeki çalışmasının sürdüğü belirtildi.
Sadun KILIÇ/ISPARTA,
Kaynak: DHA
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