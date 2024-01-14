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Isparta'da doğada yürürken ayağı kırılan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da doğada yürürken ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Isparta'nın merkezine bağlı Çukurköy mevkisinde doğada yürüyüşe çıkan Hamza Şener Ç, arazide düşerek ayağını kırdı. Şahsın yardım istemesi üzerine AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda yaralı bulundu ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tespitlerde Şener Ç'nin ayağının kırık olduğu belirlendi.

Isparta\'da doğada yürürken ayağı kırılan kişi kurtarıldı
14.01.2024 - 18:53,
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Isparta'da doğada yürürken düşerek ayağı kırılan kişi, AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çukurköy mevkisinde doğada gezintiye çıkan Hamza Şener Ç, arazide düşerek yaralandı.

Şahsın yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışması sonucu bulunduğu yere ulaşılan yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı.

Hastaneye kaldırılan Şener Ç'nin ayağının kırık olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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