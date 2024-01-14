Isparta\'da doğada yürürken ayağı kırılan kişi kurtarıldı

18:15 •
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Isparta'da doğada yürürken düşerek ayağı kırılan kişi, AFAD ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Çukurköy mevkisinde doğada gezintiye çıkan Hamza Şener Ç, arazide düşerek yaralandı.
Şahsın yetkililerden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arama çalışması sonucu bulunduğu yere ulaşılan yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı.
Hastaneye kaldırılan Şener Ç'nin ayağının kırık olduğu tespit edildi.
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