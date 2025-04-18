Isparta'da Güvercinler Trafiği Aksattı

ISPARTA'da caddeye konan güvercin sürüsü trafikte ilerlemeye çalışan araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Isparta kent merkezinin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı'nda güvercin sürüsü trafiği aksattı. Yola konup, yiyecek arayan güvercinler gelen araçlara aldırış etmedi. Güvercinler yoldan çekilmeyince sürücülerden biri araçtan inip, uzaklaştırmaya çalıştı. Uçup, tekrar yola konan güvercinler nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bu durum vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,