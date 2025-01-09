Isparta\'da İş Dünyası Toplantısı

Güncel

Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonunun (BAKSİFED) toplantısı, Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (IGSİAD) ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya, BAKSİFED'e üye 14 derneğin yöneticileri ve iş insanları katıldı.

IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı, toplantının açılışında, Isparta'nın yatırım potansiyeline dikkati çekti.

Isparta'nın, sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarım potansiyeliyle Akdeniz Bölgesi'nin parlayan yıldızlarından biri olduğunu vurgulayan Kapı, şöyle konuştu:

"Ancak bu potansiyelin daha da ileri taşınması, yalnızca Isparta'nın değil, aynı zamanda bölge şehirlerimizin el ele vererek, ortak bir vizyon geliştirmesiyle mümkün olacaktır. Antalya, dünyada marka değeri yüksek bir turizm başkenti, Isparta ve Burdur ise bu markanın tamamlayıcı bir parçası ve doğal bir arka bahçesidir. Bizim görevimiz üç kentin birbirini tamamlayan özelliklerini ortaya koyarak, turizmden ticarete her alanda karşılıklı faydayı artırmaktır."

BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz ise federasyonun bölgesel kalkınmaya olan katkısını vurgulayarak, "TÜRKONFED çatısı altında, ülkemizin istihdamının yüzde 55'ini, kurumlar vergisinin yüzde 86'sını ve dış ticarette Türkiye ihracatının yüzde 83'ünü hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bizler, iş dünyasının doğan güneşleri olarak ülkemize ve milletimize katkıda bulunmak için gece gündüz emek veriyor ve çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de şehirdeki yatırım fırsatları ve yerel yönetim olarak iş dünyasına sağladıkları desteklerden bahsetti.

Başdeğirmen, "Bugün bölgemizin ticaretiyle ilgili konuların görüşüldüğü bu toplantının çok değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Isparta'mız, gerçekten Batı Kalkınma Ajansında parlayan yıldızlardan bir tanesi. Her yıl farklı güzellikleri ve başarılarıyla ön plana çıkan bir şehir. Bu ivmenin aynı şekilde devam etmesi ve şehrimizin daha da yukarılara taşınması hepimiz için büyük önem taşıyor." dedi.

Toplantının sonunda katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.