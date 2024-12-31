Isparta'da Kuyumcu Soygunu Girişimi

Güncel

Isparta'da gece saatlerinde bir kuyumcunun camı kıralmaya çalışılarak soygun girişiminde bulunuldu.

Yayla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının camı kırılmaya çalışıldı.

Durumu fark eden dükkan sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.