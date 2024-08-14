Isparta\'da Mantar Üretimi Yaygınlaşıyor

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ISPARTA'da 'beyaz altın' olarak görülen mantarın üretimi yaygınlaşmaya başladı. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte Büyükgökçeli, Sarıidris ve Deregümü bölgelerinde yoğun olarak mantar üretimi yapıldığını söyledi.

Isparta'da son dönemde mantar üretimi artmaya başladı. Kent merkezinin yanı sıra Büyükgökçeli, Sarıidris ve Deregümü bölgelerinde kurulan tesislerde mantar üretimi yaygınlaştı. Bölgede yetiştirilen ve 'beyaz altın' olarak nitelendirilen mantarlar yurt içi ve yurt dışı pazarlarında alıcı buluyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte Büyükgökçeli, Sarıidris ve Deregümü bölgelerinde yoğun olarak mantar üretimi gerçekleştiğini belirterek, "Burada çalışmak tabii ki zahmetli bir iştir. Önce tesis kuruluyor, hammadde geliyor ve akabinde belli bir kısımlardan geçerek mantar haline geliyor. Tabii ki belli bir mutfağı var, zorluğu var. İlimizde kent merkezi, Büyükgökçeli, Sarıidris, Deregümü bölgelerimizde ve küçük çapta çadır tarzında mantar üreten kardeşlerimiz var. Bizim bu ürettiğimiz ürünler büyük şehirlerimize, yurt dışı pazarlarımıza gidiyor" dedi.

Çünür Mahallesi'ndeki tesiste yıl boyunca mantar üretimi yapan tesis sahibi Muzaffer Pala da mantarın başkenti sayılan Antalya'nın Korkuteli ilçesini yüzde olarak geçtiklerini söyledi. Pala, "Günlük 2 tona yakın mantar üretiyoruz. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Bu üretimle şu anda Isparta'nın yüzde 60- 70 mantar ihtiyacını karşılıyoruz. Mantarın merkezi Korkuteli, şu anda yüzde olarak Korkuteli'ni geçtik. Mantarları verdiğimiz firma, yurt dışına ihraç ediyor. Anlaşmalı bir fabrika var oraya veriyoruz. Kendileri ihraç ediyor" diye konuştu.

EN GÜZEL PROTEİN MANTARDA

Fabrikaya mantarı kilogram fiyatı 50 liradan ihracat ettiklerini söyleyen Pala, 1 kasa mantarın ortalama 9 kilogram geldiğine dikkati çekti. Mantar üretiminin yıl boyunca devam ettiğini kaydeden Pala, şöyle dedi:

"Hammaddemiz geldiği zaman odaya yerleştiriyoruz. Belli bir sıcaklık derecesi var 22 ila 27 derece arası sıcaklıkta 15 gün boyunca muhafaza ediyoruz. Ondan sonra hammaddelerin üzerini açıp, havalandırıp, üzerine örtü toprağı seriyoruz. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı 3 ilaç var onları kullanıyoruz. Sonra tırmık aşaması var, tırmıktan sonra suyunu veriyoruz. Mantarımız 40 gün sonra yetişiyor. 40 gün sonra mantarımızı toplamaya geliyoruz. Üretilen mantarlar Avrupa, Asya gibi birçok bölgeye gidiyor. Üretilen mantarların yüzde 60'ı iç pazara, yüzde 40'ı dış pazara gönderiliyor. Üretimini tavsiye ediyorum. Biz mantara 'beyaz altın' diyoruz. Geleceği devamlı var çünkü mantardaki protein ette, tavukta, balıkta yok. En güzel protein, en çok protein mantarda var."

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ