Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.C'nin (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gönen Kırçayır mevkisindeki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan G.P (81) ise hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?