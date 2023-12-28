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Isparta'da Şehitlere Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Isparta'da Şehitlere Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Isparta'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen şehitlere saygı, teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi. Şehit aileleri, gaziler, protokol üyeleri, engelli vatandaşlar ve çok sayıda kişi belediye önünden başlayan yürüyüşe katıldı. Yürüyüş boyunca 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Meclis'te terörist istemiyoruz', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atıldı ve dev Türk bayrağı taşındı.

Isparta\'da Şehitlere Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi
28.12.2023 - 17:12,
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Isparta'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehitlere saygı, teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi.

Belediye önünden başlayan yürüyüşe şehit aileleri, gaziler, protokol üyeleri, engelli vatandaşlar ve çok sayıda kişi katıldı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Meclis'te terörist istemiyoruz", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atan ve dev Türk bayrağı taşıyan kalabalık Mimar Sinan Camisi'nin önüne kadar yürüdü.

Kaynak: AA
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Türkiye, Isparta, Terör, Güncel, Son Dakika

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