Isparta\'da Sosyal Hizmetler Denetimi

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Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü ile Müdür Yardımcısı İsmail Bayram, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kurumları ziyaret etti.

Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Özel Gardenya Bakım Merkezi ve Eğirdir Huzurevi'nde incelemelerde bulunan Güçlü ile Bayram, kurumların ihtiyaçlarını da tespit etti.