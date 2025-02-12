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Isparta'da yoğun kar yağışı başladı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Aleyna Karasaçlı, "Bu manzarayı görmek beni çok mutlu etti. İyi ki varsın Isparta"

ISPARTA - Isparta'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü. Soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışı devam ederken, bazı vatandaşlar sokaklarda kartopu oynadı. İzmir'den Isparta'ya gelen Aleyna Karasaçlı, karla karşılaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ayağımın tozuyla geldim ve karı da getirdim. Bu manzara beni çok mutlu etti, iyi ki varsın Isparta" dedi.

Isparta'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından soğuk hava dalgası kendini hissettirirken, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kent merkezini kapladı. Gündüz hava sıcaklığı 6 derece ölçülürken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -4 dereceye kadar düşeği bildirildi. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı ve karın keyfini çıkardı.

"Ayağımın tozuyla karı da getirdim"

İzmir'den Isparta'daki arkadaşını ziyaret etmek için gelen Aleyna Karasaçlı, kar yağışına denk gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugün İzmir'den Isparta'ya arkadaşımın yanına geldim. Sanırım ayağımın tozuyla geldim ve karı da beraberinde getirdim. Uzun yıllar burada yaşadım ama böyle yoğun bir kar yağışı görmemiştim. Bu manzarayı görmek beni çok mutlu etti. İyi ki varsın Isparta" dedi.

Kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.