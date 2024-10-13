İsrail, 50 Hizbullah Militanını Vurdu

KUDÜS, 13 Ekim (Xinhua) -- İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde yapılan yüz yüze çatışmalar ile hava saldırılarında 50 Hizbullah militanının öldürüldüğünü duyurdu.
Cumartesi günü yapılan açıklamada, İsrail'in kuzey bölgeleri ile ordu güçlerini hedef alan aralarında yeraltı tünelleri, onlarca silah depolama altyapısı, roket rampaları, havan bombaları ve tanksavar füzelerinin de bulunduğu 200'den fazla Hizbullah hedefinin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Hizbullah'a ait silahların depolandığı Suriye-Lübnan sınırındaki yeraltı tesislerini hedef alan bir operasyon düzenlediği ifade edildi.
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