İsrail askeri Gazze'de hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askeri Gazze'de hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. 34 yaşındaki Çavuş Zaid Mazarib'in Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü açıklandı. Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, İsrail askerlerinin ölü sayısı 646'ya yükseldi. Saldırılarda ise 36 bin 654 Filistinli öldü, 83 bin 309 kişi yaralandı.

06.06.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun konuya ilişkin yazılı açıklamasında 34 yaşındaki Çavuş Zaid Mazarib'in Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, ölen askerin sınır devriyesi görevinde olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646'ya yükseldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı kesiminde bir tünelde önceden kurulan bir bubi tuzağının patlatılması sonucu 5 İsrail askerinin öldüğü belirtilmişti.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kara saldırılarını genişleterek sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli öldürüldü, 83 bin 309 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askeri Gazze'de hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:28:38. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail askeri Gazze'de hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement