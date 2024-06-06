İsrail askeri Gazze'de hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun konuya ilişkin yazılı açıklamasında 34 yaşındaki Çavuş Zaid Mazarib'in Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, ölen askerin sınır devriyesi görevinde olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646'ya yükseldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı kesiminde bir tünelde önceden kurulan bir bubi tuzağının patlatılması sonucu 5 İsrail askerinin öldüğü belirtilmişti.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kara saldırılarını genişleterek sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 654 Filistinli öldürüldü, 83 bin 309 kişi yaralandı.