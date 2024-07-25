İsrail askeri Gazze'de hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Noam Douek isimli bir çavuşun Gazze'nin güneyinde öldüğü belirtildi.

Douek'in ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, kara saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de ölen İsrail askeri sayısı 327'ye yükseldi.

Öte yandan İsrail basını, Douek'in Gazze'de jeneratörden dumandan etkilenerek öldüğünden şüphelenildiğini yazdı.

Haberde ayrıca dumandan etkilenen 2 askerin de durumunun ciddi olduğu aktarıldı.