İsrail Askeri Hizbullah Saldırısını Önledi

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırında 2 Hizbullah üyesinin el yapımı patlayıcı yerleştirme girişiminde bulunduğunu ve saldırının önlendiğini bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, 2 Hizbullah mensubunun sınırın Lübnan tarafına patlayıcı yerleştirmeye çalıştığı öne sürüldü.
Sınırdaki Hizbullah üyelerinin insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda öldürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusu, ölen Hizbullah üyelerinden birine ait olduğunu iddia ettiği yaka kamerası görüntüsünü de paylaştı.
Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ediyor.
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