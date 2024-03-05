İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Huvvara beldesi yakınında bir Filistinliyi 'bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' iddiasıyla ateş açarak öldürdü. İsrail ordusu, bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin yerleşimci değil, ordu mensubu bir asker olduğunu açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından yoğun bir baskı ve şiddet dalgası yaşanıyor.

05.03.2024 23:01  Güncelleme: 23:03
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Huvvara beldesi yakınında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açarak öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistin beldesi Huvvara yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, öldürülen Filistinli tarafından bıçaklanan İsrail vatandaşı bir Yahudi yerleşimci omzundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri "bilinci açık" yaralıya müdahale etti.

İsrail ordusundan yapılan ikinci açıklamada ise bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin yerleşimci değil, ordu mensubu bir asker olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bıçaklı saldırıda ağır yaralandığı belirtilen askerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailesinin bilgilendirildiği belirtildi.

Öldürülen Filistinlinin Nablus yakınlarındaki Urif köyünden 16 yaşında bir çocuk olduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin ateş açtığı Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından yoğun bir baskı ve şiddet dalgası yaşanıyor. İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Filistin beldelerine askeri baskınlar düzenliyor, Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 422 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla öldürdü - Son Dakika

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