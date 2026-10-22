İsrail askerleri Dera'da Down sendromlu Suriyeliyi dur ihtarını duymayınca öldürdü

İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Cemele köyüne düzenlediği baskında ateş açarak öldürdüğü Down sendromlu Muaz Selame el-Baeer'in yakınları, işitme ve konuşma engeli bulunan Muaz'ın askerlerin dur ihtarını duymadığı için öldürüldüğünü belirterek olayın sorumlularının hesap vermesini istedi.

Muaz'ın yakınları, İsrail güçlerinin köye sızarak evlerde arama yaptığını, özel gereksinimli silahsız bir sivili hedef aldığını vurgulayarak İsrail ordusunun durdurulmasını talep etti.

AA muhabirine konuşan Birleşmiş Milletler (BM) güçleri ile bölge halkı arasındaki iletişimi sağlayan BM İrtibat Görevlisi ve aynı zamanda Muaz'ın akrabası Ahmet Musa Subeyhi, olayın sabahın erken saatlerinde yaşandığını söyledi.

"Dur ihtarını durmayınca ateş açıp onu katlettiler"

Subeyhi, İsrail askerlerine ait yaklaşık 12 araçlık bir birliğin köye geldiğini, evlerde arama yaptıktan sonra Cemle meydanında kontrol noktası kurduğunu anlattı.

Kontrol noktası kurulduğu sırada Muaz'ın askerlerin yanından geçtiğini söyleyen Subeyhi, "Muaz engelli,duyamıyor ve konuşamıyordu. Ona 'Dur, dur 'diye bağırdılar ancak duymadığı için duramadı. Durmayınca üzerine ateş açıp onu katlettiler. Sağır ve dilsiz olduğu herkes tarafından biliniyordu." dedi.

Subeyhi, İsrail askerlerinin Muaz'ın cenazesini BM Barış Gücü'ne (UNDOF) ait Tel Ebu el-Gaysar'daki 86 numaralı noktaya bıraktığını, BM yetkililerinin haber vermesi üzerine Sivil Savunma ekiplerinin cenazeyi alarak Dera Hastanesi'ne götürdüğünü aktardı.

"Ne BM'nin bir faydası var ne başka şeyin, her şeyi çiğneyip geçiyorlar"

Bölgedeki ihlallerin yalnızca karadan değil, havadan da sürdüğünü vurgulayan Subeyhi, keşif uçakları ve helikopterlerin bölgede sürekli uçuş yaptığını belirtti.

İsrail askerlerinin gündüzleri kontrol noktaları kurduğunu, geceleri ise evlerde arama yaptığını dile getiren Subeyhi, bu durumun bölge halkında büyük korku ve endişeye yol açtığını söyledi.

Subeyhi, "Ne Birleşmiş Milletlerin bir faydası var ne başka şeyin, bilmiyorum. Yani her şeyi çiğneyip geçiyorlar." ifadesini kullandı.

Zeytin hasadı dönemi olmasına rağmen köylülerin bahçelerine ulaşamadığını vurgulayan Subeyhi, "Kendilerine yakın arazilerde zeytini olan herkesten kimlik fotokopisi ve vesikalık fotoğraf istediler; izin belgesi vereceklermiş." şeklinde konuştu.

"İsrail askerlerinin vardığından habersizdi"

Muaz'ın bir diğer akrabası Süleyman Muhammed de İsrail askerlerinin saat 02.00 sıralarında Ebu el-Gaysar kapısından Vadi er-Rakkad yönüne ilerleyerek köye girdiğini söyledi.

İsrail askerlerinin Doğu Mahallesi'ndeki evlerde arama yaptığı sırada Muaz'ın durumdan habersiz şekilde mahalleye girdiğini söyleyen Muhammed, şu ifadeleri kullandı:

"Muaz 50-55 yaşlarında, özel gereksinimli bir bireydi. Askerlerin varlığından habersiz mahalleye girince ateş açtılar. Daha sonra vurulan bu adamı elleri kelepçeli şekilde götürdüler. Büyük ihtimalle götürülürken hala hayattaydı ancak yolda hayatını kaybetti."