İsrail Askerleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde Görev Yapan Gazetecileri Darbetti ve Alıkoymaya Devam Ediyor

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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi'nde görevlerini yapmakta olan bir grup gazeteciyi darbettiğini, ardından alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun binlerce hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ne baskınlarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail askerlerinin hastanede görev yapmakta olan basın mensuplarına yönelik işlediği açık ihlallerin kınandığı açıklamada, gözleri ve elleri bağlı şekilde alıkonularak bilinmeyen bir yere götürülen basın mensuplarının hayatından İsrail'in ve uluslararası toplumun sorumlu olduğu vurgulandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde baskın düzenlediği Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'nde Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul dahil birçok gazeteciyi feci şekilde darbetti. İsrail güçleri, elleri ve gözlerini bağladığı gazetecileri alıkoydu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da Şifa Hastanesi'ndeki bir muhabirinin İsrail güçlerince alıkonulduğunu doğruladı.

İsrail ordu güçleri bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.

İsrail, alıkonulan gazetecilerin akıbetine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.