İsrail, Ateşkes Müzakerelerini Reddetti

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İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için şu anda bir müzakere yürütmediklerini belirtti.

Yerel basına göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesindeki görüşmede ateşkese ilişkin gelişmeler ele alındı.

Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yuli Edelstein, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için bazı girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Sözcü Dostri ise Edelstein'in açıklamasını reddederek, "Milletvekili Edelstein'ın iddiasının aksine İsrail şu anda anlaşmanın ikinci aşaması için müzakere yürütmüyor." dedi.