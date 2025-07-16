İsrail Bakanı'ndan Şara İçin Suikast Çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki görüntülerin şok edici olduğunu ileri sürdü.

Suriye ordusunun Dürzileri aşağıladığını savunan Ben-Gvir, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Dürzi vatandaşlarını sevdiğini belirten Ben-Gvir, Cumhurbaşkanı Şara'yı kastederek "Ortadan kaldırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli de dün "Hamas'a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas'tır." diyerek Şara'ya suikast çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.