İsrail Bakanı Washington'da, Gazze için baskı bekliyor - Son Dakika
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İsrail Bakanı Washington'da, Gazze için baskı bekliyor

30.06.2025 02:04
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Ron Dermer'in Washington ziyareti, Gazze'deki ateşkes ve esir takası konularında baskılarla dolu.

Washington'u ziyaret edecek İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için baskıyla karşılaşacağı bildirildi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Dermer'in Washington ziyaretinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme adımları, Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi gibi bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi, üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ekibinden üst düzey yetkililerin Dermer'e Gazze'ye saldırıların "sona ermesi ve kalan esirlerin iade edilmesi anlaşması için baskı yapacağına" işaret etti.

ABD'li yetkililerin Dermer'e İsrail'in, "Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği" yönündeki ısrarının ise geleceğe bırakılmasının söyleneceği aktarıldı.

??????? Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Gazze'ye saldırılarında tekrarladığı "Hamas'ı yok etme" hedefinin de içinde yer aldığı "mutlak zafer" söylemindense Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirleri en ön sıraya aldığını açıklamasının, Gazze'de ateşkes anlaşmasına işaret ettiğini belirtti.

Kanal 12, İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise ordunun hükümetten savaşın bir sonraki adımını belirlemesini istediğini yazdı.

Haberde, bir sonraki adımın Gazze'nin kontrolünü tamamlamak ya da esir takası anlaşması yapmak olduğu belirtilerek, ordunun ikinci seçeneği tercih ettiğini iddia edildi.

Dermer'in gezisinin, Netanyahu'nun önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Washington ziyaretine hazırlık amacıyla da planlandığı vurgulanan haberde, ABD'nin Netanyahu'nun gezisi öncesinde bir anlaşma sağlanmasını istediğini aktarıldı.

Kanal 13 de ordunun hükümete, Gazze'de yaklaşık 19 ay süren kara saldırılarının ardından kalan rehinelerin hayatlarını tehlikeye atmadan ulaşılabilecek önemli bir hedef kalmadığını ilettiğini ifade etti.

İsrail- İran çatışmasını 12 günün ardından 24 Haziran'da tek taraflı açıkladığı ateşkesle sonlandıran Trump'ın, "Gazze'de anlaşma yap, (İsrailli) Esirleri geri getir" paylaşımı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mesaj olarak yorumlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Bakanı Washington'da, Gazze için baskı bekliyor - Son Dakika

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