İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güçlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki çatışmada dün 3 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İsrail sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Yahudiye ve Samiriye'nin (Batı Şeria) her yerinde terörü engellemek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırıları sırasında bugüne kadar, 60'tan fazla "silahlı kişiyi" öldürdüğünü, 210'dan fazla "aranan kişiyi" gözaltına aldığını, "binalar dahil yaklaşık 30 'terör' altyapısını yok ettiğini ileri süren İsrail ordusu, 85 silaha el koyduğunu ve 14 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

İsrail ordusu dün kampta çıkan çatışmada özel bir birliğe mensup bir askerinin yaralandığını duyurmuştu.