İsrail, Batı Şeria'da 5.295 yeni yerleşimci konutunun inşasını onayladı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 5.295 yeni yerleşimci konutunun inşasını onayladı

İsrail, Batı Şeria\'da 5.295 yeni yerleşimci konutunun inşasını onayladı

İsrail Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da 5.295 yeni yerleşimci konutunun inşasını onayladı. İnşaat planları, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesini ve İsrail'in resmi izinleri olmadan inşa edilen üç ileri karakolun yasallaştırılmasını kapsıyor. Bu karar, Filistinlilerin gelecekteki devletlerini kurmak istedikleri Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini, barışın sağlanmasının önünde bir engel olarak görüyor.

05.07.2024 15:01
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KUDÜS, 5 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da 5.295 yeni yerleşimci konutunun inşasını onayladı.

İsrail merkezli yerleşim izleme grubu Peace Now, Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, Çarşamba ve Perşembe günü yapılan görüşmelerin ardından bu onayın verildiğini belirtti.

İnşaat planları, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesini ve İsrail'in resmi izinleri olmadan inşa edilen üç ileri karakolun yasallaştırılmasını kapsıyor. Peace Now, bu yasallaştırmanın Mahane Gadi, Givat Hanan ve Kedem Arava adlı karakolların mevcut yerleşimlerin "mahalleleri" olarak ilan edildiğini belirtti.

Yeni yerleşimci konutlarının onaylanması, İsrailli yetkililerin Batı Şeria'da 12,7 kilometrekarelik bir arazinin kamulaştırılmasını onaylamasından bir gün sonra gerçekleşti. Bu da yaklaşık otuz yıldır tek seferde yapılan en büyük kamulaştırma oldu.

1967 yılında Batı Şeria'yı işgal eden İsrail, o tarihten bu yana buradaki yerleşim yerlerini genişletiyor. Uluslararası toplum, Filistinlilerin gelecekteki devletlerini kurmak istedikleri Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini, İsrail ve Filistinliler arasında barışın sağlanmasının önünde bir engel olarak görüyor.

Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 5.295 yeni yerleşimci konutunun inşasını onayladı - Son Dakika

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