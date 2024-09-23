İsrail Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskın düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın ortasındaki Beytuna kenti, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampı, Nablus yakınlarındaki Balata Mülteci Kampı ile Kalkilya kenti, güneydeki Beytüllahim başta olmak üzere çok sayıda belde ve kente baskın gerçekleştirdi.

Baskın sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlerine Filistinliler de taş atarak karşılık verdi. İsrail askerleri burada çok sayıda Filistinliyi gözaltına alındı.

İsrail güçleri, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine de baskın düzenleyerek Filistinli bir aileye ait evi yıkmıştı.