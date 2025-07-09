İsrail Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda, aralarında 80 yaşındaki bir kişinin de bulunduğu bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Batı Şeria'daki kimi beldelere bir dizi baskın düzenledi.

Rammallah, El Halil ve Nablus kentlerinde yoğunlaşan baskınlarda, İsrail ordusu, aralarında 80 yaşındaki Cemil Harbiyat'ın da bulunduğu bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Aktivistler, yaşlı Filistinli Harbiyat'ın gözleri bağlı şekilde İsrail askerleri tarafından götürüldüğü videoları yayımlayarak duruma tepki gösterdi.

İsrail ordusu baskınlarda ayrıca Filistinlilerin evlerinde arama gerçekleştirdi, eşyalara zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'ye saldırıların başladığı söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'daki baskınlarda en az 993 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.