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İsrail, Batı Şeria'da baskınlarına devam ediyor - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da baskınlarına devam ediyor

İsrail güçleri, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına yönelik baskınlarını ikinci günde de sürdürüyor. Baskınlar sırasında patlama ve silahlı çatışma sesleri duyulurken, altyapıya ve Filistinlilere ait mülklere zarar veriliyor. İsrail askerleri ayrıca sorgulamalar yapmak için çok sayıda Filistinliyi topladı.

İsrail, Batı Şeria\'da baskınlarına devam ediyor
04.01.2024 - 09:53,
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarına yönelik baskınlarını ikinci günde de sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, dün başlattığı baskınlarını bugün birkaç mahalleyi kapsayacak şekilde genişletti.

Bölgede patlama seslerinin yanı sıra zaman zaman silahlı çatışma sesleri de duyuluyor.

İsrail güçleri kuşatma altına aldığı Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıya ve Filistinlilere ait mülklere zarar vermeyi sürdürüyor.

Öte yandan İsrail güçlerine ait insansız hava aracının Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir alanı bombaladığı, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistinli sosyal medya kullanıcıları, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki evlerin, iş yerlerinin ve altyapının yıkımına ilişkin görüntüler paylaştı.

İsrail askerleri ayrıca Nur Şems Kampı'ndan çok sayıda Filistinliyi bir alanda toplayarak sorguladı.

Kaynak: AA
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