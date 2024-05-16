İsrail, Batı Şeria'da birçok şehir ve beldeye baskın düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da birçok şehir ve beldeye baskın düzenledi

İsrail, Batı Şeria\'da birçok şehir ve beldeye baskın düzenledi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus, Tulkerim, Tubas, Kalkilya, Eriha, Beytüllahim, Ramallah ve El-Bire gibi birçok şehir ve beldeye baskın düzenlediği bildirildi. İsrail güçleri Tubas kentine doğu yönünden girerek şehirdeki birçok mahalleye yayıldı ve çok sayıda eve baskın düzenledi. Ayrıca, Eriha kenti ile Cenin ilinin farklı yerlerine de baskın yaparak büyük çaplı arama operasyonu yürüttü.

16.05.2024 02:31
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok şehir ve beldeye baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da aralarında Nablus, Tulkerim, Tubas, Kalkilya, Eriha, Beytüllahim, Ramallah ve El-Bire'nin de bulunduğu birçok şehre baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberde de İsrail güçlerinin Tubas kentine doğu yönünden girerek şehirdeki birçok mahalleye yayıldığı ve çok sayıda eve baskın düzenlediği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Eriha kenti ile Cenin ilinin farklı yerlerine baskın yaparak, büyük çaplı arama operasyonu yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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