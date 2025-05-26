İsrail, Batı Şeria'da Yerleşim Faaliyetlerine Başladı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Yerleşim Faaliyetlerine Başladı

26.05.2025 16:28
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İsrailliler, Halhul'daki Nebi Yunus Tepesi'nde kaçak yerleşim kurdu, bölge halkı tepki gösterdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Halhul beldesindeki Nebi Yunus Tepesi'nde kaçak yerleşim faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Halhul Belediye Başkan Yardımcısı Halil eş-Şıtrit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup İsraillinin bugün, Nebi Yunus Tepesi'nin zirvesine çadırlar kurarak yerleşim faaliyetlerine başladığını söyledi.

Yerleşimcilerin beraberinde çeşitli malzemeler getirdiğini aktaran Şıtrit, "Yerleşimciler, yüzlerce dönümlük araziyi fiili olarak gasbetti. Bu toprakların tamamı Halhul halkına ait ve çoğu zeytinliklerle kaplı." dedi.

Bölge halkının rızası olmadan ve güç kullanılarak kurulan bu yerlerin, Batı Şeria'daki en yüksek noktada oluşturulduğuna dikkati çeken Şıtrit, İsrail'in bu tür uygulamalarıyla Filistin topraklarını fiilen ilhak etmeye çalıştığını ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini vurguladı.

Filistin raporlarına göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da yaklaşık 770 bin İsrailli yerleşimci bulunuyor.

Bu kişiler, 180 yerleşim birimi ve 256 yasa dışı yerleşim noktasında konuşlanmış durumda. Bu noktaların 138'i tarım ve hayvancılık amacıyla kurulan sözde "çiftlik yerleşimleri" olarak tanımlanıyor.

Yerleşim birimleri, İsrail hükümetinin onayıyla inşa edilirken, yasa dışı yerleşim noktaları yerleşimciler tarafından izinsiz olarak kuruluyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözüm sürecini baltaladığını belirterek yıllardır derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Yerleşim Faaliyetlerine Başladı - Son Dakika

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