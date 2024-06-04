İsrail, Batı Şeria'ya Acil Müdahale Gücü kurmayı planlıyor

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, işgal altındaki Batı Şeria'ya sınır beldelerde "Acil Müdahale Gücü" kurmayı planladıklarını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Gallant, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Yuli Edelstein ile Batı Şeria sınırındaki temas hattında yer alan İsrail ordu birliklerinde incelemelerde bulundu.

Gallant, İsrail'in Batı Şeria ile temas hattındaki beldelerde "Acil Müdahale Gücü" kuracağını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Belde sakinleri ve muharebe birlikleri mezunlarından oluşan müdahale gücünün oluşturulması emrini verdim, bu da güvenlik unsurlarını güçlendirecek bir başka adımdır." ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında açıklama yapan Edelstein ise 7 Ekim'de yaşananların tekrarı konusunda uyarıda bulunarak bölgedeki temas hattının ülkenin orta kesimlerindeki kentlere birkaç kilometre mesafede olduğunu dile getirdi.

Gallant'ın, "Acil Müdahale Gücü"nün muharebe birlikleri mezunları ve belde sakinlerinden oluşacağı yönündeki ifadeleri, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin daha fazla silahlandırılacağı ve bu yeni güç içinde yer alacağı şeklinde yorumlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.