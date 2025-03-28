İsrail Beyrut'a İlk Saldırıyı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Beyrut'a İlk Saldırıyı Düzenledi

İsrail, Lübnan'dan ateşlenen roketlere karşılık Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdi.

28.03.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail'den Kasım ayındaki ateşkesten bu yana Beyrut'a ilk saldırı

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun: "İsrail ateşkesi ihlal etti"

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan topraklarından ateşlenen 2 rokete karşılık Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ordu, Hizbullah'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'u ilk kez vurmuş oldu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in saldırıyla ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan sabah saatlerinde ateşlenen 2 rokete karşılık Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh bölgesinde Hizbullah'ın insansız hava araçlarını depolamak için kullandığı bir tesisin vurulduğu ifade edildi. İsrail, Hizbullah'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ilk kez Beyrut'u bombalamış oldu.

IDF Sözcüsü Albay Avichay Adraee saldırı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tahliye uyarısı yayınladı. Adraee, vurulacak binadan en az 300 metre uzak durulması çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı'ndan orduya talimat

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ateşkesten bu yana Beyrut'a düzenlenen ilk saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik roket saldırılarının arkasındaki kişilerin tespit edilip yakalanması çağrısında bulundu. Ordu komutanıyla temasa geçen Başbakan Salam, "Lübnan'ın istikrarını ve güvenliğini tehdit eden sorumsuz roket atışlarının arkasındaki isimlerin ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmaların hızla başlatılmasını" istedi. Salam, İsrail'in Hizbullah'ın kalesine yönelik saldırısını "tehlikeli bir gerginlik" şeklinde nitelendirdi. Salam, İsrail'in sivilleri, okul ve üniversitelerin bulunduğu güvenli yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarını kınadı.

"Ateşkes ihlali"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıyla ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı. Aoun, "Uluslararası toplumun bu saldırılara son vermesi ve İsrail'i anlaşmaya uymaya zorlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan'dan İsrail'e 2 roket

İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine doğru 2 roket fırlatıldığı bildirilmişti. Ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı, roketlerden birinin engellendiği, diğerinin ise Lübnan sınırları içine düştüğü aktarılmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Beyrut'a İlk Saldırıyı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
07:43 Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
07:29 Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
07:20 Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
07:16 CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
01:42 CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
01:20 Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 18:38:53. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Beyrut'a İlk Saldırıyı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement