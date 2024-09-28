İsrail Beyrut'ta Hava Saldırıları Düzenledi

BEYRUT, 28 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde İsrail'in hava saldırılarında hasar gören binalar, 28 Eylül 2024.
İsrail Cumartesi günü erken saatlerde Beyrut'un güney banliyösü Dahieh'deki hedeflere yeni saldırılar düzenleyerek sivil binaların altında saklanan Hizbullah silahlarını hedef aldığını açıkladı.
Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri Cumartesi günü, Lübnan'a yönelik hava saldırılarında Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü ileri sürdü. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
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