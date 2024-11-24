İsrail Beyrut'un Güneyini Vuruyor

Güncel

- İsrail, Beyrut'un güneyini vurmaya devam ediyor

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yeni hava saldırıları düzenledi. Düzenlenen hava saldırılarında henüz can ve mal kaybı bilinmezken, çok sayıda nokta İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile art arda vuruldu.