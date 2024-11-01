İsrail Bombardımanı: 24 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Bombardımanı: 24 Ölü, 19 Yaralı

İsrail Bombardımanı: 24 Ölü, 19 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

01.11.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri: Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. İsrail saldırılarından çeşitli görüntüler

İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın doğusu ile güneyine düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri: Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın doğusu ile güneyine düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

Öte yandan Hizbullah ise yaptığı açıklamalarda çok sayıda İsrail toplanma noktasını roketlerle hedef aldıklarını duyurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bombardımanı: 24 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:43:26. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Bombardımanı: 24 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.