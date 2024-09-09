Cibaliye Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı: 6 Ölü - Son Dakika
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Cibaliye Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı: 6 Ölü

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti. İsrail, Gazze Şeridi'nde kanlı saldırılarını sürdürüyor.

09.09.2024 20:08
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- İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: 6 ölü

GAZZE ŞERİDİ - İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde kanlı saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda Al-Henawi ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında biri bebek 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinli ise Kamal Adwan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında 40 bin 988 sivil hayatını kaybederken, 94 bin 825 sivil yaralandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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