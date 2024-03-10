İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hollanda'da protesto edildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Holokost Müzesi'nin açılışı ve resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi.
Binlerce Hollandalı, başkentteki Holokost Müzesi'nin yakınlarında bir araya geldi.
Eylemciler, polisin geniş güvenlik önlemleri sebebiyle müze ve yakınlarındaki Portekiz Sinagogu'nun bulunduğu alana yaklaştırılmadı.
Müzeye giden güzergahlardaki meydanlarda toplanan protestocular, "Geçmişi hatırla, suçluyu yakala", " Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdur", "Yahudiler soykırıma karşı", "Yahudilik siyonizmi reddeder" ve "Herzog, burada istenmiyorsun" yazılı pankartlar taşıdı.
Aralarında Yahudi grupların da bulunduğu binlerce gösterici, Kral Willem-Alexander ile müzenin açılışını yapan Herzog aleyhine sloganlar attı.
Cumhurbaşkanı Herzog, yön tabelası şeklindeki dövizlerle protesto edildi
Filistin bayrakları sallayan göstericiler, "Amsterdam, soykırıma hayır diyor!" diye bağırdı.
Göstericilerden bazıları, Herzog'un geçeceği güzergahta "Geri dön, Uluslararası Ceza Mahkemesine doğru yolu takip et" yazılı yön tabelası şeklindeki dövizlerle bekledi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre duvarlara Filistin temalı çıkartmalar yapıştıran kadın protestocu gözaltına alındı.
"Herzog'un ziyaretinin kabul edilmemesi" çağrısı karşılık bulmadı
Hollanda'da İslami kuruluşlar, Kral Willem-Alexander'a, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretini kabul etmemesi çağrısında bulunmuştu.
"K7" olarak adlandırılan, yaklaşık 200 caminin üyesi bulunduğu yedi İslami kuruluş platformundan yapılan basın açıklamasında, Herzog'un ülkeyi ziyaretinin Filistin halkının kaderiyle ilgilenen ve adalete değer veren herkes için büyük bir darbe olacağı belirtilmişti.
K7'nin yanı sıra birçok Yahudi derneği ve insan hakları örgütünün de Herzog'un ülkeye gelişine karşı çıkmasına rağmen ziyaretin iptaline ilişkin talep, Hollanda makamlarından karşılık görmedi.
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