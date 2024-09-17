İsrail'de Acil Güvenlik Toplantısı

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İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim nedeniyle "acil toplantıya" çağrıldığı aktarıldı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği belirtildi.

Bu doğrultuda üst düzey güvenlik yetkililerinin hükümet yetkilileriyle "acil toplantıya" çağrıldığı ifade edildi.

Tel Aviv'de yapılacak toplantının İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim ve Hizbullah'ın olası misillemesini görüşmek için yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in resmi televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bazı üst düzey güvenlik yetkilileriyle Tel Aviv'deki İsrail ordusuna ait merkezde görüştüğünü aktardı.

Netanyahu'nun ofisinden bakanlara "konuşmayın" uyarısı

Lübnan'daki saldırılara ilişkin İsrailli resmi makamların sessizliği ise dikkati çekiyor.

KAN'da yer alan haberde, Başbakanlık Ofisinden İsrailli bakanlara Lübnan'daki patlamalara ilişkin açıklama yapmamaları konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmişti.