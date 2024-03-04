İsrail'de Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid, Seçimlerin Derhal Yapılmasını İstedi

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "artık devleti yönetmeye yetkin olmadığını" savunarak "seçimlerin derhal yapılması" çağrısında bulundu.
Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Neyanyahu'ya yüklenerek erken seçim istedi.
Ana muhalefet lideri Lapid, "Başbakan Netanyahu artık devleti yönetmeye yetkin değil. Güvenlik için, ( Gazze'de) zafer için şimdi seçimlere ihtiyacımız var. Netanyahu bu hafta seçimler, düşmanımızın hayalleridir dedi. Aksine efendim, düşmanlarımızın hayalleri senin hizmette devam etmendir." ifadelerini kullandı.
İsrail'in önünde iki seçenek olduğuna dikkati çeken Lapid, "Ya kötü, tehlikeli, dağılmış ve zehirli bir hükümet olur ya da İsrail halkı için güvenliği geri getirecek iyi bir hükümetin kurulmasıyla sonuçlanacak seçimler olur." sözlerini sarf etti.
Hamas yöneticileri için daha etkin bir hükümetin olması gerektiğini savunan Lapid, Netanyahu'yu 7 Ekim 2023'te yaşanan saldırıların sorumluluğundan kaçmak için İsrailli güvenlik yetkililerine karşı kampanyalar yapmakla suçladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, son haftalarda savaş gölgesinde seçimlere gitme fikrine karşı tutumunu birçok kez dillendirmişti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'de Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid, Seçimlerin Derhal Yapılmasını İstedi - Son Dakika
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinliler, güvenli ve sıcak bir yuva arayışı içindeler. Refah kentinde yaşayan yüz binlerce Filistinli, İsrail'in saldırıları ve zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Battaniye, kışlık kıyafet ve ısınma araçlarından yoksun olan halk, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İsrail'in tehditlerinin artmasıyla birlikte Refah'a kara saldırısı düzenleme endişeleri de artıyor. Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer bulmanın zor olduğunu belirten Filistinliler, savaşın sona ermesini ve evlerine dönmeyi umut ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Alibeyköy'de açılan lojistik merkezinin, tarihi yarımada ve çevresindeki trafiği azaltacağı ve yaya güvenliğini artıracağı belirtildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, tarihi yarımada bölgesine yapılan doğru işlerin İstanbul'un zenginliğine katkı sağlayacağını vurguladı. İmamoğlu ayrıca, Yenikapı'daki Emniyet Otogarı'nın Alibeyköy Lojistik Merkezi'ne taşınacağını ve bölgedeki taşıt trafiğini sınırlandırarak yaya ulaşımını geliştireceklerini söyledi. İmamoğlu, Küçükçekmece'deki halk buluşmasında da İstanbul'daki hizmetlerini anlatarak destek istedi.
Isparta'da Temmuz 2023 tarihinden itibaren 18 ayrı ikametten hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı. Çalınan eşyaların bir kısmı depoda bulunurken, bazıları ise hurdacılarda satılmıştı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi ve ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Maçta Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
Eyüpspor, Bodrum FK maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralanan Uğur Demirok'un tedavisinin devam ettiğini ve ameliyat olma ihtimali bulunduğunu açıkladı. Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor, maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle saldırıyı kınadıklarını ve konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın Colorado eyaletinde yapılacak olan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılabilmesine hükmetti. Mahkeme, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararını bozarak, Trump'ın isminin oy pusulasından çıkarılmasına yönelik kararı iptal etti. Trump, kararın ardından sosyal medya hesabından 'Amerika için büyük zafer' açıklaması yaptı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Çeşme ilçesi açıklarında geri itilen 2 can salındaki 11'i çocuk 35 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, seçimden önce adayların çekileceği yönündeki iddialara cevap vererek, adaylıktan çekilmeyeceklerini vurguladı. Altınöz, bu tür iddiaları kınadıklarını ve iddia sahiplerini ispata davet ettiklerini belirtti. Ayrıca, YRP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'i kazanacaklarına inandıklarını ve seçim çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?