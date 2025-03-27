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İsrail'de Bakan ve Milletvekillerine Sorgu

İsrail Başsavcısı, Sde Teiman Gözaltı Merkezi'ne baskın düzenleyen bakan ve milletvekillerinin sorgulanmasını onayladı.

27.03.2025 04:19
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İsrail'de Başsavcı Gali Baharav-Miara, Sde Teiman Gözaltı Merkezi'ne baskın düzenleyen Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve milletvekilleri Zvi Sukkot ile Nissim Vaturi'nin sorgulanması kararını onayladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail askerlerinin zorla alıkonulan Filistinlilere yönelik işkence, darp, kötü muamele, cinsel saldırı ve tecavüz gibi saldırılarıyla gündeme gelen Sde Teiman Gözaltı Merkezi'ne protestocularla birlikte giren 1'i bakan 3 milletvekilinin, İsrail polisi tarafından sorgulanacağı kaydedildi.

KAN'ın haberine göre, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın kararı onaylamasının ardından 3 ismin sorguya çağrılması bekleniyor.

Miras Bakanı Eliyahu, yaptığı açıklamada, bunun siyasi bir soruşturma olduğunu, başsavcının yetkisi olmamasına rağmen bu kararı aldığını iddia etti.

Karara tepki gösteren Milletvekili Sukkot da kararın siyasi ve taraflı olduğunu öne sürerek, "Derin devlet bizi hapse atmak istiyor." iddiasında bulundu.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise başsavcının "sağcı seçilmişlere yönelik soruşturmaları onaylamak için acele ettiğini" savundu.

Geçen sene Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde Filistinli esirlere karşı kötü muamelede bulunan İsrailli askerler hakkında soruşturma başlatılmış, 9 asker gözaltına alınmıştı.

Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde Filistinlilere işkence etmekle suçlanan 9 İsrail askerinin gözaltına alındığı haberleri üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, merkezin önünde gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar üsse baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Bakan ve Milletvekillerine Sorgu - Son Dakika

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