İsrail'de Bıçaklı Saldırı Girişimi

İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki bir yerleşim biriminin girişinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunmaya teşebbüs ettiğinden şüphelenilen Filistinlinin "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.

İsrail Emniyetinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tel Aviv'in kuzeyindeki Hod Haşaron kentinde, Kibbutz Metzer Yahudi yerleşim birimi girişine gelen zanlı hakkında ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki bir araç sürücüsünün, kapıdan çıktığı sırada karşısında duran şüpheli bir şahsı fark ettiği ve yerleşim birimindeki güvenlik görevlisine haber verdiği kaydedildi.

Güvenlik görevlisinin, bıçaklı olduğu iddia edilen zanlıyı etkisiz hale getirdiği belirtilen açıklamada, ardından polis ekiplerinin olay yerine gelip bölgeyi ablukaya aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki şüphelinin, Tulkerim Mülteci Kampı'ndan olduğu ve soruşturma için emniyete sevkedildiği ifade edildi.

Güvenlik görevlisinin, Filistinli genci etkisiz hale getirirken ateş açıp açmadığına dair bilgi paylaşılmadı.