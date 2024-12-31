İsrail'de Casusluk Gözaltısı - Son Dakika
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İsrail'de Casusluk Gözaltısı

İsrail, İran için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik suçları yöneltiliyor.

31.12.2024 01:16
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İsrail'de, İran adına "casusluk yaptığı" iddiasıyla bir kişinin gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail polisi ile iç istihbarat birimi Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, "Petah Tikva kentinde Alexander Granovsky'in (29) yabancı taraflar adına bazı güvenlik suçları işlediği" gerekçesiyle gözaltında alındığı kaydedildi.

Zanlıya yöneltilen suçlar arasında "para karşılığı araç yakılması, özel, stratejik durumdaki tesislerin fotoğraflanması ve İsrailli yetkililerle ilgili bilgilerin aktarılmasının" yer aldığı kaydedildi.

İsraillinin, ülke genelinde çeşitli vesilelerle 8 aracı ateşe verdiği; sloganlar yazdığı, bazı altyapı tesislerinin fotoğraflarını çektiği, eski Meclis üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın konutunun girişini fotoğrafladığı iddia edildi.

Hükümetteki bakanların ikamet adresleri hakkında bilgi toplayıp iletmesinin; polis arabası, otobüs ve kamyonu ateşe vermesinin istendiğini ancak kendisinin bu görevleri yerine getirmeyi reddettiğini ifade ettiği aktarılan zanlının, soruşturmada, "evlere ateş açmak gibi bazı görevleri yerine getirmeyi reddettiği ancak devlet güvenliğine tehdit oluşturabilecek başka görevleri yerine getirdiğinin ortaya çıktığı" öne sürüldü.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosunun haberinde, açıklamada, "yabancı taraflar" şeklinde yer alan ifadede İran'ın kastedildiği belirtildi. Söz konusu haberde başka detay verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Casusluk Gözaltısı - Son Dakika

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