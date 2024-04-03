İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz, "halkın yeniden güvenini kazanarak savaşa devam etmek için" eylül ayında erken seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.
The Jerusalem Post'un haberine göre, Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaş kabinesine katılmasından bu yana seçimler konusunda ilk kez net bir tarihe işaret etti.
Gantz, İsrail siyasi sisteminin, Gazze'ye saldırıların üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle eylül ayında ulusal seçimlere gitmeyi kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Son haftalarda konu hakkında siyasi liderlerle görüştüğünü ve Netanyahu'yu da bilgilendirdiğini aktaran Gantz, konuyla ilgili diyaloğu sürdüreceğinin altını çizdi.
Gantz, eylül ayında seçime gitmenin "halkın yeniden güvenini kazanarak savaşa devam etmek için" gerekli olduğunu savunarak, seçimlerin İsrail'e uluslararası destek sağlayacağını da öne sürdü.
Savaş Kabinesi üyesi Gantz, teklifinin kabul edilmesi için "her şeyi yapacağını" da sözlerine ekledi.
Gantz, hükümetten çekilse dahi Netanyahu'nun iktidar koalisyonu Meclis çoğunluğunu koruyor.
Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid de Gantz'ın seçim çağrısına dair açıklamada bulundu.
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Lapid, "Ülke, tarihindeki en kötü, en tehlikeli ve başarısız hükümetin gitmesini altı ay daha bekleyemez." dedi.
Netanyahu'dan hızlı ret
Başbakan Netanyahu, Gantz'ın eylül ayında seçimlere gidilmesi çağrısını reddetti.
Netanyahu'nun Likud Partisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaşa devam ederken Gantz'ın "küçük siyasetle uğraşmayı bırakması" gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, "Şu anda bir seçim bizi böler ve felce uğratır, Refah'taki operasyona ve esir anlaşması şansına ciddi şekilde zarar verir. Hükümet, savaşın tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edecek." denildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'de erken seçim çağrısı - Son Dakika
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